Güngören\'de Mekanik Otopark Projesi

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, mekanik otopark sistemlerinin minimum alan kaybıyla maksimum aracın parklanmasına imkan tanıdığını, bu yıl ilçede mekanik otopark inşa edebileceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "İstanbulluların Otopark Çilesi" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Güngören Belediyesinin mekanik otopark projesi ele alındı.

İstanbul'un en kronik sorunlarından biri olan otopark problemine karşı ilçe belediyeleri yeni nesil çözümlere odaklandı.

Güngören Belediye Başkanı Demir, bu kapsamda ilçedeki dar alanda fazla aracın park edilmesine imkan tanıyıp trafik yükünü hafifletmesi beklenen "mekanik otopark" projesini AA muhabirine anlattı.

Demir, İstanbul'da otopark sorununun her geçen gün arttığını, trafiğe her gün yeni araçlar katıldığını, bu nedenle şehirde parklanma anlamında ciddi bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Hem vatandaşların şahsi araçlarının hem de kiralanan taşıtların sokaklarda büyük bir yük oluşturduğuna dikkati çeken Demir, "Doğal olarak buna yönelik çözümler üretilmesi gerekiyor. Çünkü tek başına parklanma problemi trafiği de etkiliyor, sokakları daraltıyor ve belli yerlerde tıkanmalara neden oluyor. Belediye olarak biz gerek zemin altı gerek zemin üstü konvansiyonel otoparklar üretiyoruz." dedi.

Demir, aslında bölgesel otoparkların yapım sorumluluğunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) olduğunu, otopark oluşturma anlamında İBB yetersiz kaldığı için ilçe belediyelerinin bu anlamda daha aktif olduğunu kaydetti.

Geçen yıl bir otoparkın yapımını tamamladıklarını aktaran Demir, "Şu an inşaat aşamasında bitmek üzere bir zemin altı otoparkımız var. İstanbul gibi çok yoğun illerde alan oluşturmak sorun. Boş alan bulacaksınız ve oraya otopark üreteceksiniz. Mevcut kamusal binaların altına otoparklar üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşımız boş yer aradığında otoparklarımızda yer bulabiliyor"

Demir, yeni çözümler de üretmek gerektiğinin de altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tabii küçük alanlarda daha fazla aracı parklandırabileceğimiz mekanik otoparklarla ilgili çalışmalar da yürütüyoruz. Bu hep devam edecek. İlçe belediyelerinin katkılarıyla bir yere kadar gelebiliyor. Güngören olarak biz şu an ürettiğimiz otoparklarda tam doluluk oranına ulaşmıyoruz. Yani vatandaşımız boş yer aradığında otoparklarımızda yer bulabiliyor."

Otoparkların ekonomik olmasının önemli olduğunu belirten Demir, saatlik tarifesi en yüksek 6 lira 25 kuruş gibi uygun fiyatla otopark hizmet sunduklarını, vatandaşların zaten sabah ve akşamları park yeri bulmak için zorlandığını, bunun üstüne yüksek bedeller ödemesini de istemediklerini anlattı.

Demir, park alanları oluşturmanın sürekli yapılması gereken bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesinin 5-10 yıldır yaptığı gibi durdurduğunuzda İstanbul bugünkü halini almaya başlıyor. Artık İstanbul'da parklanma probleminin olmadığı yer yok denecek kadar az." ifadelerini kullandı.

Mekanik otopark sisteminin İBB'nin AK Parti'de olduğu dönemde kentte uyguladığı bir yöntem olduğuna işaret eden Demir, şunları dile getirdi:

"Bunun da tabii avantajları ve dezavantajları var. Yerli üreticilerimiz var. Bu anlamda iyi işler çıkartıyorlar. Yabancılar var. Biraz vatandaşın kullanım alışkanlıklarını da değiştirebilecek bir unsur. O yüzden orada böyle yavaş yavaş adım atmaya çalışıyoruz. Çünkü arabanızı mekanik bir şeyin içine koyuyorsunuz. O yukarı çıkıyor. Sonra tekrar alacaksınız. Acaba sağlam alabilecek misiniz? Bazı deneyimler var, Türkiye'de yapan belediyelerimiz var. Arabayı içeri verdikten sonra işte düğmeye basıp bagaj kapağını açanlar falan oluyor. Dolayısıyla böyle detaylı ama zorunlu bir iş. Biz de üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Zannediyorum bu yıl bir tane inşa edeceğiz."

Demir, bu sistemin oturmasından sonra artarak devam edecek kaçınılmaz bir yol gibi göründüğünü söyledi.

Bu sistemin en önemli avantajının ufak alanlarda daha çok aracı parklandırmak olduğundan bahseden Demir, "Normalde konvansiyonel otoparklara girdiğinizde bir parklanma koridoruna ihtiyacınız var. Giriş rampasına ihtiyacınız var. Bunlar ciddi metrekareler kaybettiriyor. Ama sürücünün olmadığı, mekanik bir sistemin aracı alıp parklandırdığı mekanik otoparklar minimum alan kaybıyla maksimum araç sayısına ulaşabildiğimiz sistemler. Dünyada çok örnekleri var. Uzak Doğu ve Batı'da var. Bizde de artık yaygınlaşacak diye düşünüyoruz. Bunun üzerine araştırmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Kamusal otoparklar yaparak çözüm bulmak gerekiyor"

Güngören Belediye Başkanı Demir, kentte parsel büyüklükleri 250-300 metrekare civarında arsalara binalar yapıldığını, bunların altına "Otopark yapalım." demenin çok verimli olmadığını anlattı.

Burada teknik zorluklar oluştuğuna dikkati çeken Demir, "Bir de bunun üzerine caddelerde dükkanları iptal etmemiz gerekiyor ki bu gibi sorunlar eklenince bodrum katlarda da ne kadar aşağı inerseniz, o kadar hem tehlike hem de maliyet artıyor." dedi.

Demir, İstanbul gibi yoğun bitişik nizam yerlerde kamusal otoparklar oluşturmanın doğru yöntem olduğuna vurguladı.

"Bölgesel, belirli yerleri belki kamulaştırarak, ufak yerlerde otoparklar yaparak çözüm üretmek gerekiyor." diyen Demir, aksi takdirde küçük binaların altındaki otoparkları zorladıklarında maliyetlerin ciddi oranda arttığının altını çizdi.

Demir, 12 daire olan bir binaya ancak 3 otopark sığmasına ilişkin örnek vererek, "Bu sefer o da derde derman olmuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bizim deprem konusunda biraz acelemiz var"

Büyük dönüşüm projelerinde binaların altına otopark yapılabileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"İnsanın aklına geliyor. Bize de soruyorlar. 'Ada bazında dönüşüm olsa bina altında otopark olsa nasıl olur?' Ama bu biraz alışık olmadığımız bir dönüşüm modeli. 500 kişinin bir araya gelerek bir dönüşüm projesini hayata geçirmesi kendi içinde doğal zorlukları getiriyor. İşte o büyük ölçekteki inşaatların yapılması, anlaşılması, hukuki meselelerin çözülmesi kentsel dönüşümü biraz yavaşlatan bir unsur. Bizim deprem konusunda biraz acelemiz var. O yüzden bir an önce binalarımızı dönüştürme modelini tercih ediyoruz. Her mahalleye, aşağı yukarı bölgesel bir otopark inşasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor."