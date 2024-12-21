Güngören\'de Otomobil Giyim Mağazasına Daldı

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GÜNGÖREN'de giyim mağazasına giren otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 AK 072 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil giyim mağazasına girdi. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansırken kaza yapan otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sesi duyup dışarıya çıkan Şahin Coşkun, "2 saat önce çay ocağında oturuyordum. Çok büyük bir patlama oldu, korktuk. Koştum, geldim. Anlattıklarına göre araç süratli gelmiş. Direkt dükkana daldı. Allahtan can kaybı yok. Hasar oluştu. Çocuğu içeriden çıkarttım. Şükür bir şeyi yok. Çocuk korkmuş, konuşamıyordu" dedi.