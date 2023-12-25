 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili görülen davada savcı, eski eş Hüseyin Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Tanık olarak dinlenen çiftin oğlu, babasının annesini daha önce de şiddet uyguladığını ve düğün gününde bileğini kestiğini söyledi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

GÜNGÖREN\'de Sadet Fidan\'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
25.12.2023 - 23:29,
Abone Ol

GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili görülen davada mütalaasını açıklayan savcı eski eş Hüseyin Polat'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Tanık olarak dinlenen çiftin oğlu, "2018 yılında Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin iki bileğini kesmişti" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya maktul Sadet Fidan'ın ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sadet Fidan'ın oğlu Ömer Polat, tutuklu sanık olan babası Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirilmeden önce ifadesini vermek istedi. Ömer Polat ifadesinde, 'Ölen kişi benim annem olur. Annemle babam arasında küçüklüğümüzden beri şiddetli geçimsizlik vardı. Babam bana da anneme de şiddet uygulardı. 2018 yılında Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin iki bileğini kesmişti. Annemi hastaneye yetiştirmiştim dikiş atılmıştı. Annem eşimin ailesine mahcup olmamak için cam kesti şeklinde beyanda bulunduğundan herhangi bir işlem yapılmadı. Annem vefat ettiği sırada ben Almanya'daydım. Ben babamın annemi etkisiz hale getirip onu attığını düşünüyorum. Çünkü annem çok neşeli hayat dolu bir insandı. Olaydan 2 gün önce benim oğlum dünyaya gelmişti. Annem ona kazak örüyordu, Ağustos ayında Almanya'ya gelecekti. Bu sebeple annemi attığını düşünüyorum. Babamla yüz yüze de gelmek istemiyorum. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum" dedi. Ömer Polat'ın dışarı çıkmasının ardından Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirildi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olaydan önce Hüseyin Polat'ın gerek çocuklarına gerekse diğer yakınlarına değişik zamanlarda "Sadet'i öldüreceğim" şeklinde konuşmuş olması, olay yerinde kan izlerinin bulunması ve birçok delillin değerlendirilmesiyle sanığın eski eşini darp edip evin penceresinden aşağı atarak kasten öldürdüğünü belirtti. Hüseyin Polat'ın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede maktul Sadet Fidan ile şüpheli Hüseyin Polat'ın (52) 2019 yılında boşandıkları belirtildi. Sadet Fidan'ın geçen yıl 30 Mart'ta eski eşinin internette müstehcen videolar gördüğü, bu kişiyi kendisine benzettiğini söyleyerek 'senin gırtlağını keseceğim, geberteceğim' şeklinde tehditler aldığı için şikayetçi olduğuna yer verildi. Aralarında bu meseleden dolayı husumet başladığının anlatıldığı iddianamede olay günü sadet Fidan'ın yüksekten düşme sonucu ağır yaralandığı kaydedildi. Ayrıca olay yerinde şüpheli ile oğlu Oğuzhan Polat arasında 'annemi sen öldürdün' şeklinde kavganın yaşandığı belirtildi.

İddianamede şüphelinin, maktulü bulunduğu dairenin arka penceresinden iteklemek suretiyle aşağı atarak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin 'Boşandığı eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile yargılanması istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hüseyin Polat, Almanya, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


00:16
TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti TBMM, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni kabul etti
23:45
Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı

Son Dakika
23:45 Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:34:43. #1.11#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'de Sadet Fidan'ı 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement