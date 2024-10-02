İstanbul Güngören'de otomobilinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de gerçekleştirdikleri trafik denetimi sırasında bir aracı durdurdu.
İncelemede, otomobilde çakar-siren tertibatı olduğu tespit edildi.
Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde aracında usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
Otomobildeki çakar-siren tertibatı da söküldü.
Son Dakika › Güncel › Güngören'de Usulsüz Çakar Tertibatına Ceza - Son Dakika
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