Güngören'de Usulsüz Çakar Tertibatına Ceza

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İstanbul Güngören'de otomobilinde usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de gerçekleştirdikleri trafik denetimi sırasında bir aracı durdurdu.

İncelemede, otomobilde çakar-siren tertibatı olduğu tespit edildi.

Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde aracında usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

Otomobildeki çakar-siren tertibatı da söküldü.