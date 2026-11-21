Güngören'de bir bilgisayar mağazasının kepengini keserek içeri giren maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 4 dakika içerisinde 4 milyon lira değerinde elektronik ürün çalarak kaçtı. Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Avcılar'da şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin götürdüğü Esenyurt'taki depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, çalınan ürünler de ele geçirildi.

Olay, dün saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mağazasına gelen 4 şüpheli, kepenklerini keserek girdikleri iş yerinden yaklaşık 4 dakika içerisinde 4 milyon lira değerinde ekran kartı, anakart, dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası ve cep telefonunu çalarak kaçtı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı.

YUNUS POLİSLERİ TAKİBE ALDI, DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Yeşilkent Mahallesi'nde yunus polisleri, yanlarında elektronik ürünler bulunan 2 kişiyi durdurdu. Polislerin ürünlerin ne olduğunu sorması üzerine bu kişiler, eşyaların arızalı olduğunu ve tamir ettirmeye götürdüklerini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, serbest bıraktıkları şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte, çalınan ürünlerin Esenyurt'ta bir depoya götürüldüğü belirlendi. Depoya düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, mağazadan çalınan elektronik ürünler de ele geçirildi.

KEPENGİ KESİP ALARMI YERİNDEN SÖKTÜLER

Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini maske ve kapüşonla gizleyen 4 şüphelinin beyaz kapalı kasa minibüsle mağazanın önüne geldiği görüldü. Kepengi keserek alt kısmında dikdörtgen şeklinde bir boşluk oluşturan şüpheliler, kestikleri parçayı yerinden çıkardıktan sonra mağazanın kapısını kırarak içeri girdi. Alarmın çalması üzerine şüphelilerden biri alarmı yerinden söktü. Mağazadaki elektronik ürünleri çalan şüpheliler, geldikleri araca binerek uzaklaştı.

86 EKRAN KARTI, 50 ANAKART VE 28 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÇALDILAR

Mağazadan çalınan ürünler arasında 86 ekran kartı, 50 anakart ve 28 dizüstü bilgisayarın bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca 10 ila 15 toplama bilgisayar kasası ile şirkete ait 2 cep telefonunu da çaldıkları belirtildi. Çalınan elektronik ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIKTAN ÖNCE BAŞKA BİR MAĞAZANIN KAPISINI ZORLADILAR

İş yeri yetkilisinin verdiği bilgiye göre, şüpheliler hırsızlıktan yaklaşık 10 dakika önce başka bir bilgisayar mağazasının kapısını zorladı. İçeriden bir kişinin seslenmesi üzerine şüpheliler kaçtı. Ardından soygunun gerçekleştiği mağazaya gelen şüphelilerin, buradan ayrıldıktan sonra başka bir iş yerine daha girdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin toplam 3 iş yerine gittikleri, bunlardan 2'sine girdikleri iddia edildi.