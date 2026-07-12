Anka Haber Ajansı 12 Temmuz Pazar Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 12 Temmuz Pazar Gündemi

12.07.2026 09:02  Güncelleme: 09:39
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland ile karşılaşacak. CHP'li Özgür Özel Niğde'de etkinliklerde bulunacak. Şair Ahmet Telli için tören düzenlenecek. Kadıköy'de Özgürlük Buluşması ve Bayrampaşa'da Adalet Yürüyüşü yapılacak.

09.30 - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi 3'üncü etabında Tayland ile karşılaşacak. (OSAKA)

11.00 - 11.45 - 14.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ulukışla Beyağıl köyü kiraz bahçesinde işçilerle sohbet edecek, Yeni Çarşı'da esnafı ziyaret edecek. Özel, Çiftlik ilçesinde çiftçi kadınlarla bir araya gelecek ve halk ekmek fırınının açılışını yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ NİĞDE)

11.00 - 16.56 - Yaşamını yitiren şair Ahmet Telli için TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda tören düzenlenecek. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da törene katılacak. Telli, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda "Özgürlük Buluşması" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - Tutuklanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 300. gününde "Adalet Yürüyüşü" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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