Günün Öne Çıkan Olayları

10.03.2026 00:11
CHP, Bakanlar ve siyasi isimlerin önemli toplantıları ve etkinlikleri gerçekleştirilecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Silivri Dayanışma Merkezi'nde, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumu Marjında Yuvarlak Masa Toplantısı'na, Bakanlığın "Adaletin Geleceği: Kadınların Adalete Erişimini Güçlendiren Teknolojik Yaklaşımlar" başlıklı yan etkinliğine, "Köklerden Geleceğe: Kadın Emeği ve Zanaatı" sergisinin açılışına ve "Paylaşılan Sofralar, Paylaşılan Gelecekler: Kadınların Güçlenmesi" iftar programına katılacak.

(New York)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gaziantep'te iftar programına iştirak edecek.

(Gaziantep/18.39)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Sakarya İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Sakarya Üç Kademe İl Yönetim Kurulu ve Üç Kademe İlçe Başkanları Toplantısı ile Sakarya Vefa İftarına katılacak.

(Sakarya/16.30/17.00/18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Vefa İftar" programına iştirak edecek.

(Van/18.00)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Paris)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aksaray Üniversitesi Teknopark ve Milli Teknoloji Atölyesi Açılışı'na, Ahiler Kalkınma Ajansı ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Açılışı ve Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ziyaret ederek KOP İmza Töreni'ne iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunacak.

(Aksaray/12.40/14.25/16.00/17.40)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/18.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir hazine bonosu ile bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı sanayi üretim ile inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, İmaj Alt Yapı Vanspor FK-Adana Demirspor, Serikspor-Atko Grup Pendikspor ve Manisa FK-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla başlayacak.

(Van/13.00/Antalya/16.00/Manisa/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 30. hafta, 1 maçla başlayacak.

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

(Samokov/19.30)

5- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Numia Vero Volley takımına konuk olacak.

(Milano/22.00)

***

Kaynak: AA

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruluyor
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
21:20
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
