6 Nisan 1920 Günlük Haber Akışı - Son Dakika
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6 Nisan 1920 Günlük Haber Akışı

23.06.2026 00:10
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6 Nisan 1920’de CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantılara başkanlık ederken; bakanlar Göktaş, Kurum, Bayraktar ve Uraloğlu yurt içi ve dışı etkinliklere katılacak. TBMM'de grup toplantıları, ABD-İran mutabakatı ve Gazze ateşkesi takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ile Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli" ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (2026-2030) Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nun ikinci toplantısına ve Küresel Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon Zirvesi Üst Düzey Bakanlar Oturumu'na katılacak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de bir araya gelecek.

(Londra)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

MHP, DEM Parti ve CHP TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu ile Küresel Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon Zirvesi'ne katılacak.

(Londra)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağlantısallık Gündemi Platformu açılış etkinliğine iştirak edecek, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

(Brüksel)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini ve haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası icra edilecek.

(Girne/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, ABD ile yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçı öncesi kamp yaptığı Arizona eyaletinde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirecek.

(Mesa/05.15)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'na; I Grubu'nda Fransa-Irak ile Norveç-Senegal, J Grubu'nda Ürdün-Cezayir, K Grubu'nda Portekiz-Özbekistan ve L Grubu'nda İngiltere-Gana maçlarıyla devam edilecek.

(Philadelphia/00.00/New York/03.00/San Francisco/06.00/Houston/20.00/Boston/23.00)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920 Günlük Haber Akışı - Son Dakika

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