Gürak Mısır'da Askeri Törenle Karşılandı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'da, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa tarafından askeri törenle karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Mısır'da, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fathy Ibrahim Khalifa tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, ayrıca Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Orgeneral Abdel-Magid Ahmed Abdel-Magid Sakr tarafından kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.