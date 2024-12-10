Gürak ve Brown Suriye'yi Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ile yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ???????Jr. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.