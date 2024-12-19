Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Cisse'yi, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Korgeneral Cisse, Onur Kıtası'nı selamladı.
Genelkurmay Başkanları, törenin ardından basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Cisse İstanbul'da Buluştu - Son Dakika
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