Gürak ve Claesson Genelkurmay'da Bir Araya Geldi

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(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ile Genelkurmay Başkanlığı'nda bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Claesson ile görüştü.

Gürak, Claesson'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.