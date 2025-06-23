Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Zmeko'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Zmeko, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Gürak ve Zmeko, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Gürak ve Zmeko'dan İşbirliği Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?