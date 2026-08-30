Gurbetçi Çiftin Cenazesi Zara'da Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gurbetçi Çiftin Cenazesi Zara'da Defnedildi

Gurbetçi Çiftin Cenazesi Zara\'da Defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de trafik kazasında hayatını kaybeden Nuriye ve Rıfat Aygün, memleketleri Zara'da toprağa verildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden gurbetçi çiftin cenazeleri memleketleri Sivas'ın Zara ilçesinde toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Nuriye (60) ve Rıfat Aygün (68) çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Zara ilçesine getirildi.

Cenazeler, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Cemevi'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aygün çiftinin ailesi ve yakınları ile Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İzmir-Ödemiş kara yolunda önceki gün, A.B. (53) idaresindeki 35 CJR 882 plakalı tanker, Rıfat Aygün yönetimindeki Fransa plakalı otomobile çarpmıştı. Tankerin önünde bir süre sürüklenen araçta bulunan Nuriye Aygün kaza yerinde, eşi Rıfat Aygün ise kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Tanker şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güncel, Trafik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçi Çiftin Cenazesi Zara'da Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:51
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 16:42:18. #7.12#
SON DAKİKA: Gurbetçi Çiftin Cenazesi Zara'da Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement