Gurbetçiler Hüdai Kaplıcaları\'nda Şifa Arıyor

Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler, tatillerini Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda geçiriyor.

Hüdai Kaplıcaları'na gelen gurbetçiler, yaz günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen, çamur banyosu yapıp termal suya giriyor.

Sandıklı Belediyesi Termal Otel Genel Müdürü Kadir Ayan, AA muhabirine, termal çamur banyolarının yaz ve kış misafirlerine hizmet verdiğini söyledi.

Türkiye'nin her şehrinden misafirlerin Sandıklı'yı tercih ettiğini dile getiren Ayan, şöyle konuştu:

"Çamur banyolarına genellikle, romatizma, eklem ve kas ağrıları çekenler geliyor. Burada şifa bulan çok sayıda misafirimiz var. Yaz aylarında genellikle Avrupa ülkelerinden gurbetçilerimiz Afyonkarahisar'a gelir. Onlar otelimizin termal sularından ve çamur banyolarından şifa arar, yararlanırlar. Misafirlerimiz buradan memnun ayrılırlar. Bunun yanında misafirlerimize sauna ve masaj hizmeti de sunuyoruz."

-"Buraya her mevsim ilgi yoğun"

Otelin SPA Müdürü Raziye Kocaman da misafirlerin çamur banyolarını tedavi için tercih ettiğini kaydetti.

Zengin mineralli toprağın termal suyla mayalanması sonucu oluşan çamurun çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğini aktaran Kocaman, "Buraya her mevsim ilgi yoğun. Sadece yaşlılar değil, gençler de çamur banyosuna giriyor. Türkiye'nin her şehrinden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından da Almanya, Fransa ve Hollanda'dan gelen gurbetçilerimiz var. Buradaki çamur banyolarında şifa bulanları gözümüzle görüyoruz." dedi.

"Sağlık ve şifa için buradayım"

Hollanda'da yaşayan gurbetçi Emrah Bayındır da her yaz geldiği Türkiye'de çamur banyolarına belirli zaman aralıklarıyla girdiğini ifade etti.

Bir yıl önce iş kazası geçirdiği ve vücudunda bazı rahatsızlıklar olduğunu aktaran Bayındır, "Sağlık ve şifa için termal çamur banyolarına giriyorum. Burada iliğim kemiğim dinlendi. Tüm kaslarım yumuşuyor, kendimi rahatlamış hissediyorum." diye konuştu.

-"Kendimi dinç hissediyorum"

Gurbetçi Mehmet Koçak ise her yıl geldiği Sandıklı'daki kaplıcada bacak ve dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle çamur banyolarında şifa aradığını vurguladı.

Çamur banyosundan sonra kendini çok iyi hissettiğine dikkati çeken Koçak, "Çamurun içerisindeyken sıcaklık çok fazla rahatsız etmiyor. 40 derecenin üzerinde sıcaklık ama bir süre sonra vücut alışıyor. Çıktıktan sonra kaslarım çok rahatlıyor. Kendimi dinç hissediyorum. Bacak ve dizimdeki rahatsızlık da uzun bir süre olmuyor." ifadesini kullandı.