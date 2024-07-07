Gurbetçiler Yıllık Tatilleri İçin Türkiye'ye Akın Ediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Yıllık Tatilleri İçin Türkiye'ye Akın Ediyor

Gurbetçiler Yıllık Tatilleri İçin Türkiye\'ye Akın Ediyor

Yıllık tatillerini yapmak için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, yoğun olarak yurda gelmeye devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşansa da polis ve gümrük personeli, gurbetçilerin işlemleri sırasında çok beklememesi için yoğun mesai harcıyor. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da sınır kapısında incelemelerde bulundu. Gurbetçilerle sohbet edip trafikte dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Karaburun, yurda giriş yapan gurbetçilere hayırlı yolculuklar diledi. Almanya'dan gelen Mustafa Turgut, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, Belçika'dan gelen Adalet Bitiş ise sınır kapılarında yaşadıkları zorlukları anlattı. Gurbetçiler, Kapıkule'de işlemlerin hızlı şekilde tamamlandığı için teşekkür etti.

07.07.2024 11:05
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Yıllık tatillerini yapmak için yaşadıkları ülkelerden yola çıkan gurbetçiler, yoğun olarak yurda gelmeye devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk yaşansa da polis ve gümrük personeli, gurbetçilerin işlemleri sırasında çok beklememesi için yoğun mesai harcıyor.

Sınır kapısı girişindeki 12 peronda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri görev yapıyor. Her bir peronda 2 polis memuru işlemlerin hızlı gerçekleşmesi için çalışıyor. Gümrük personelleri de gümrük muayene işlemlerini gerçekleştiriyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Gurbetçilerle sohbet edip trafikte dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunan Karaburun, yurda giriş yapan gurbetçilere hayırlı yolculuklar diledi. Gurbetçiler de Karaburun'a teşekkür etti.

Almanya'dan gelen Mustafa Turgut, AA muhabirine yıllık iznini. Türkiye'de geçireceğini söyledi.

Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Turgut, "Vatanımıza, toprağımıza kavuştuk. Yolculuk çok zor geçti. Sırbistan'da 6-7 saat güneşin altında çok bekledik. Vatanımıza geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Belçika'dan gelen Adalet Bitiş de Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan'daki sınır kapılarının yavaş çalıştığını, 13 saat beklediklerini anlattı.

Tatilini memleketi Giresun'da geçireceğini dile getiren Bitiş, "Vatana kavuştuk çok sevinçliyiz, heyecanlıyız, gururluyuz. Bu zahmeti vatanımız için çekiyoruz." diye konuştu.

Bitiş, Kapıkule'de işlemlerin kısa sürede tamamlandığı için teşekkür etti.

Almanya'da yaşayan Abdullah Çalışkan ise yol yorgunluğunun sınırda Türk bayrağını görünce bittiğini dile getirdi.

Kapıkule'de işlemlerin hızlı şekilde gerçekleştiğini ifade eden Çalışkan, "Buradan akraba ziyareti için memleketime gideceğim daha sonra da tatilimize Fethiye'de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gurbetçiler Yıllık Tatilleri İçin Türkiye'ye Akın Ediyor - Son Dakika

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