Gürcistan’a Kaçarken Yakalandı

Batman'dan Kars'a gelerek Gürcistan'a kaçmaya çalışan firari hükümlü, başkasının adına düzenlenen kimlikle halk otobüsünde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında H.K'yi (33) Faikbey Caddesi'nde bindiği halk otobüsünde yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede H.K'nin üzerinde V.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik olduğu tespit edildi.

"Dolandırıcılık" ve "otodan hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ayrıca hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlenen H.K'nin Batman'dan Gürcistan'a kaçmak için Kars'a geldiği anlaşıldı.

H.K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.