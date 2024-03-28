Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ramazan ayı vesilesiyle iftar programı düzenledi.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kobakhidze, Müslüman diplomatlar ve siyasetçiler ile Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi yetkililerine iftar verdi.
Başkent Tiflis'te bir restoranda düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, çeşitli ülkelerin Tiflis büyükelçileri ve büyükelçilik çalışanları, Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin yöneticileri, Müslüman milletvekilleri ile diğer davetliler katıldı.
Programda konuşan Kobakhidze, ülkesinde yaşayan Müslümanların, Gürcistan'ın gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkı sağladıklarını ifade etti.
İrakli Kobakhidze, "Bizim ayrılmaz bir parçamız olan Müslüman toplumunun ülkemizin imarına büyük katkıları var ve kardeşliğimizin arkasında köklü bir geçmiş var." dedi.
Gürcistan'daki tüm Müslümanların kardeşlik ve barış içinde yaşadıklarını kaydeden ???????Kobakhidze, "Barış içinde bir arada yaşamak ve kardeşlik geleneği bizim için çok değerlidir ve bunu yaptığımız işler ile de kanıtlıyoruz." diye konuştu.
Gürcistan'daki Müslüman toplumunu hükümet olarak desteklemeye davam ettiklerini söyleyen Kobakhidze, şunları kaydetti:
"Devlet, Müslüman toplumuna 237 camiyi (yönetmeleri için) teslim etti, 20 caminin de teslim edilmesi bekleniyor. Devlet, Müslüman toplumuna sağladığı finansmanı 4 milyon 150 bin lariye (yaklaşık 50 milyon lira) çıkarırken ekonomik büyüme ile bu destek daha da artacak."
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, "Gürcistan'ın dini çeşitliliği ülkemizin temel zenginliklerinden biridir." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze Ramazan Ayı Vesilesiyle İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İnce, Gönenlilere hitap ederek diğer partilerin seçim propagandalarında projelerinden bahsetmediğini iddia etti ve Memleket Partisinin Türkiye için üçüncü bir yol olduğunu vurguladı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, seçim tedbirleri ve güvenlik çalışmaları ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantıda, oy kullanılacak okullarda görev yapacak personel ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgi sunumları yapıldı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kazandığımız başarıları daha geliştirmek ve nihayetinde terör belasını tamamen ortadan kaldırmak için kararlıyız. Kahraman Mehmetçiğin yürüttüğü operasyonlar, teröristlerin bu coğrafyadan tamamen yok olması için aralıksız sürecek.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gıda ve diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması nedeniyle artık bölgede kıtlık başladığını belirterek, İsrail'in engelsiz insani yardım konusunda gerekli ve etkin önlemleri bir an önce alması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, İsrail'in BM ile koordineli bir biçimde Gazze'ye insani yardım konusunda gerekli ve etkili önlemleri bir an önce alması gerektiğini vurguladı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting düzenledi. Taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe kulüp yönetimi olarak destek verdiklerini belirtti. Etkinliğe siyasi parti adayları ve kulüp yöneticileri de katıldı.
Yücel Mollaismailoğlu, Milli Görüş'ün geleceği için Cumhur İttifakı'nda yer almanın önemine vurgu yaparak, destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Türkiye'nin milli savunma sanayisi alanında kaydettiği gelişmeleri ve partilerinin tutarlılığını vurguladı.
Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?