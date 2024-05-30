Gürcistan Başbakanı, protesto gösterilerini Ukrayna\'daki Meydan olaylarına benzetmeye tepki gösterdi

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı düzenlenen protesto gösterilerini Ukrayna'da 2013'te yaşanan "Meydan olaylarına" benzetmesine tepki göstererek, "Kimse Gürcistan'da 'Meydan gösterilerini' düzenleyemez." dedi.

Tiflis'te bir açılışa katılan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinde son dönemlerde "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.

Kobakhidze, Estonya Başbakanı Kallas'ın Gürcistan'daki gelişmeleri Ukrayna'nın 2013'teki "Meydan olaylarına" benzetmesine tepki gösterdi.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'da benzer eylemlerin düzenlemesine izin vermeyeceklerini kaydederek, "Meydan olayları ile Gürcistan'da devam eden süreçler arasındaki benzerlikler için şunu söylemek isterim: Kimse Gürcistan'da 'Meydan gösterilerini' düzenleyemez." diye konuştu.

Ukrayan'da 2013'te yaşanan olaylarının bu ülke için ağır sonuçlara neden olduğunu savunan Kobakhidze, şu ifadeleri kullandı:

"Size Meydan gösterilerinin Ukrayna açısından sonuçlarının ne olduğunu hatırlatmak istiyorum. O zaman aslında Ukrayna hükümeti dışarıdan atandı. Sonuçta hükümeti dışarıdan atayanlar Ukrayna'da gelişen olayların sorumluluğunu üstlenmedi. Ukrayna, 2013 yılına kadar toprak bütünlüğü olan, 200 milyar dolarlık (yıllık) ekonomisi olan bir devletti. Bugün ülke düşüşte. Ülke ekonomisi bu kadar yıl sonra niteliksel olarak gerilemiş. Ukrayna topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş. 10 bin kişi öldü ve kimse bunun sorumluluğunu üstlenmiyor. Bu nedenle dikkat etmemiz gereken en önemli şey ülkemizin bağımsızlığıdır. Çünkü ülkemizin çıkarlarının korunması konusunda hiç kimse sorumluluk alamaz. Bu, Ukrayna örneğinde gösterilmiştir. Bu yüzden devletimizin bağımsızlığına sahip çıkmak zorundayız."

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı Tiflis'te haftalar boyunca süren gösterileri Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, Kiev'de o zaman sokağa çıkan halkın ülkenin Avrupa geleceğini korumaya çalıştığını belirtti.

Ukrayna'daki "Meydan" olayları

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki "Meydan olayları", Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç yönetiminin Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı askıya almasıyla başladı. AB Doğu Ortaklık Zirvesi'nden önce 21 Kasım 2013'te alınan bu kararı, Bağımsızlık Meydanı'nda yüzlerce kişi toplanarak protesto etti.

Güvenlik güçlerinin protestoculara sert müdahalesiyle olaylar büyüdü ve yönetim karşıtı binlerce insan sokaklara döküldü. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında aylar süren çatışmalarda güvenlik güçleri dahil 100'ün üzerinde can kaybı oldu.

Olayların büyümesi ve devlet binalarının Batı yanlısı protestocular tarafından ele geçirilmeye başlamasıyla Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya kaçtı. Kurulan Batı yanlısı geçici yönetim ülkenin doğusunda ve Kırım'da tepkilere neden oldu.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da ise "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasına karşı gösteriler düzenleniyor. Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Kayıt sırasında, kurum ve kuruluşlar tarafından tüm gelirlerin yansıtılması gerekiyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Parlamentoda 28 Mayıs'ta yapılan oylamada, 4 "hayır" oyuna karşılık 84 "evet" oyu ile Zurabişvili'nin kullandığı veto aşılmıştı.

Parlamentonun çevresinde toplanan yasa karşıtı göstericiler ise Parlamentonun kararına tepki göstermişti.

Letonya, Estonya, İzlanda ve Litvanya dışişleri bakanları, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 16 Mayıs'ta düzenlenen "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası karşıtı protesto gösterisine katılmıştı.

Tiflis'teki yasa karşıtı gösterilere 2 Haziran'da devam edilmesi bekleniyor.