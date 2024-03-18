Gürcistan Başbakanı: NATO'nun en sadık ve güvenilir ortağıyız

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin NATO'nun en sadık ve güvenilir ortaklarından olduğunu söyledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kafkasya ziyareti kapsamında geldiği başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü.
Başbakanlık'ta yaklaşık yarım saat süren ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kobakhidze, Stoltenberg'in Gürcistan'da bulunmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ülkemize ve ülkemizin Avrupa-Atlantik hedeflerine verdiğiniz destek için size kişisel olarak teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Son yıllarda dünya genelinde yaşanan zorluklara rağmen NATO'nun, küresel güvenlik açısından önemli bir güç olduğunu vurgulayan Kobakhidze, "NATO Genel Sekreteri olarak 10 yıllık görev süreniz benzeri görülmemiş zorluklarla geçti ancak sizin liderliğiniz altında birçok zorluğun üstesinden gelindi ve NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ana garantörü olmaya devam ediyor." diye konuştu.
"NATO, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadı"
Ülkesinin NATO ile entegrasyon sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Kobakhidze, Stoltenberg ile görüşmesinde bu alandaki işbirliğini ele aldıklarını anlattı.
NATO'nun, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini ifade eden Kobakhidze, şunları kaydetti:
"Gürcistan, NATO'nun en sadık ve güvenilir ortaklarındandır ve bunu vurgulamak isterim. Ülkemiz, yıllar içerisinde NATO himayesinde devam eden operasyonlara aktif katılarak ortak Avrupa-Atlantik güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Öte yandan NATO, Gürcistan'ın savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı ve bunu yapmaya devam ediyor."
Avrupa güvenliğinin zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Kobakhidze, "Bugün Avrupa'da zor ve sorunlarla dolu bir dönem var. Kurallara dayalı uluslararası düzen, köklü değişiklikler geçiriyor. Özgür ve barışçıl bir Avrupa fikrinin tamamı tehdit altında. Bu zor durumda uluslararası toplumun oy birliğiyle uluslararası hukuk ilkelerine güçlü bir bağlılık göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Stoltenberg, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile de bir araya gelecek.
NATO Genel Sekreteri, Ermenistan'a gitmek üzere yarın Tiflis'ten ayrılacak.
Son Dakika › Güncel › Gürcistan Başbakanı: NATO'nun en sadık ve güvenilir ortağıyız - Son Dakika
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