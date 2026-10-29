Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Gürcistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, bakanlar, milletvekilleri, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılı için hazırlanan video mesajı izlendi.

Programın başında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Arı, Cumhuriyet'in kurulmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitap eden Arı, "Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini Gürcistan'da en iyi şekilde temsil etmenizde sizlerin emeği ve sorumluluğu da fevkalade önem taşımaktadır, büyüktür." diye konuştu.

Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu ifade eden Arı, ülkeler arasında farklı alanlarda yakın ilişkiler ve işbirliği bulunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Arı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediklerini belirterek, Gürcistan'ın güvenliği, istikrarı ve refahının bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere de değinen Arı, "Son 18 yıldır Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında, 11 Kasım 2025'te Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "68-1609" kuyruk numaralı C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri anmak istediklerini belirten Arı, Türkiye ile dayanışma içinde bulunmasından dolayı Gürcistan tarafına teşekkür etti.

Programda konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ise Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak barış ve refah diledi.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Papuaşvili, "Diyaloğumuzda birbirimizin egemenliğine ve ulusal çıkarlarına saygı duyuyoruz. Karşılıklı saygı, güçlü güven ve uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturan da bu yaklaşımdır." dedi.

Papuaşvili, küresel güvenliğin sağlanması yönünde Türkiye'nin barış çabalarının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, dünya siyasi arenasında gerçek barış yapıcı liderlerle nadiren karşılaştığımız bir dönemde, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği rol özel bir önem taşıyor. Türkiye, temel hedefi olan barış arayışına olan bağlılığını korumayı başardı."

Orta Koridor Projesi'nin geliştirilmesi ve ticaret bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Papuaşvili, "Gürcistan ve Türkiye arasındaki dostluğun gelecekte de güçlenmeye devam edeceğine ve bölgesel barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyonun düzenlendiği otel binasına Türk bayrağı yansıtılırken, Tiflis'in sembollerinden Tiflis Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGürcistanTiflisGüncelSon Dakika

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