Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin Gösteriler Sürüyor - Son Dakika
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Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin Gösteriler Sürüyor

Gürcistan hükümetinin AB müzakerelerini 2028'e ertelemesinin ardından başlayan gösteriler 13 gündür devam ediyor.

11.12.2024 02:16
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Gürcistan hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararının ardından başlayan gösteriler 13 gündür sürüyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya aldığını açıklamasının ardından 28 Kasım'da başlayan protesto gösterileri bugün de devam etti.

Batum'da da devam eden gösterilerin yanı sıra başkent Tiflis'te gece saatlerinde tekrar toplanan binlerce kişi, hükümetin kararına bir kez daha tepki gösterdi.

Parlamento binasının önündeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, aynı zamanda Tiflis'teki gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, önceki günlerde olduğu gibi gece yarısından sonra dağılmaya başladı.

Gözaltına alınanlardan 157 kişide yaralanmalar tespit edildi

Öte yandan ülkesinde devam eden gösterilerde gözaltına alınanların durumu hakkında açıklama yapan Gürcistan Ombudsmanı Levan İoseliani, bu kişileri tutulduğu yerlerde ziyaret etmeye devam ettiğini belirtti.

Bugüne kadar 327 kişiyi ziyaret ettiklerini aktaran İoseliani, "Bunlardan 225 kişi uygun olmayan muamele gördüğünü ifade ederken, 157 kişide ise fiziksel yaralanmalar tespit edildi." ifadesini kullandı.

Dün akşam basın toplantısını düzenleyen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise ülkesinde süren protestolara müdahale eden polis ekiplerini, göstericilere yönelik şiddet ve baskı uygulamakla suçlamıştı.

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ise başkent Tiflis'te devam eden gösterilerde şiddet eylemleri yoluyla 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin engellenmesinin planlandığını bildirmişti.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da AB Müzakereleri İçin Gösteriler Sürüyor - Son Dakika

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