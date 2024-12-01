Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Edildi - Son Dakika
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Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Edildi

Gürcistan\'da AB Müzakereleri Protesto Edildi

Gürcistan'da, AB müzakerelerinin askıya alınmasına karşı göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

01.12.2024 08:16
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Gürcistan hükümetinin, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya almasını protesto edenlerin Başkent Tiflis'te trafiğe kapatarak barikatlar kurduğu cadde, polisin müdahale etmesi sonucu açıldı.

Gürcistan Başbakanı İraki Kobakhidze'nin, ülkenin AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını protesto eden binlerce kişi, dün gece Tiflis'te parlamento binası önünde toplandı.

Gece yarısından itibaren göstericiler ile polis arasında birkaç kez arbede yaşanırken Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile eylemcilere defalarca müdahale etmişti.

Saatler boyunca polislerin üzerine farklı eşyalar, piroteknik ile molotof kokteyli fırlatarak karşılık veren göstericiler, barikatlar kurdukları Şota Rustaveli Caddesi'nde eylemlerin sürdürdü.

Güvenlik güçleri sabah saatlerinde göstericilere müdahale ederek caddeyi trafiğe açtı.

Polisin ilerleyişine tekrar piroteknik ve eşyalar atarak yanıt veren eylemciler, bu sefer İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüdü.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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