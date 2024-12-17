Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor

Gürcistan'da hükümetin AB ile müzakereleri 2028'e kadar askıya alması sonrası 19 gündür gösteriler sürüyor.

17.12.2024 00:16
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı vermesinin ardından başlayan gösteriler 19 gündür sürüyor.

Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerin başlatılmasını 4 yıllığına askıya aldığını açıklamasının ardından 28 Kasım'da başlayan gösteriler bugün de devam etti.

Başbakan Kobakhidze'nin kararına tepkili göstericiler parlamento binasının önünde toplanarak Şota Rustavelil caddesini tekrar trafiğe kapattı.

Ellerinde Gürcistan ile AB bayraklarını taşıyan göstericiler, hükümete, parlamento seçimlerini yenileme çağrısını yineledi.

Göstericiler ayrıca, protestoların ilk günlerinde çıkan olaylarda gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep etti.

Başbakan Kobakhidze, 2030'a kadar AB'ye tam üye olmayı hedeflediklerini söyledi

Ülkedeki gösteriler sürerken bugün katıldığı bir programda konuşan Başbakan Kobakhidze, "İddialı nihai hedefimiz 2030 yılı için Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmaktır." dedi.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da AB Müzakereleri Protesto Ediliyor - Son Dakika

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