Gürcistan'da çarşıda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gürcistan'da çarşıda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan\'da çarşıda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda 36 yaşındaki tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından bir eczanede yakalayarak gözaltına alındı.

09.02.2024 23:31  Güncelleme: 23:33
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- Gürcistan'da çarşıda silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

TİFLİS - Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda 36 yaşındaki tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı.

Gürcistan'ın başkent Tiflis'e 20 kilometre uzaklıktaki Rustavi kentindeki "İstanbul" adlı çarşıda bir saldırgan dehşet saçtı. Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 36 yaşındaki saldırgan çarşıda ateş açarak 4 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis tarafından bir eczanede yakalayarak gözaltına alındı. Ölenlerden birinin saldırganın amcası, yaralının ise kuzeni olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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