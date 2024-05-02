Gürcistan'da Göstericilere Müdahale: Parlamento Binası Kuşatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcistan'da Göstericilere Müdahale: Parlamento Binası Kuşatıldı

Gürcistan\'da Göstericilere Müdahale: Parlamento Binası Kuşatıldı

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu. Başkent Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler gece saatlerinde devam etti.

02.05.2024 01:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere müdahalede bulundu.

Başkent Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler gece saatlerinde devam etti.

Parlamento binasının çevresinde toplanan binlerce gösterici, tasarının ikinci oylamadan geçmesine tepki gösterdi.

Bazı göstericiler, en üst düzey güvenlik seviyesinin ilan edildiği binanın kapılarını kuşatmaya çalışınca güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericiler ise parlamento binasının iç avlusunda konuşlanan polis ekiplerine çeşitli materyaller attı.

Barikat kurmaya çalışan göstericiler binanın ana girişinin önünde ateş yaktı.

Parlamento önündeki gösteriler devam ederken, bazı eylemciler de şehrin çeşitli yollarını trafiğe kapatmaya çalıştı.

Gürcistan İçişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, protesto gösterilerinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Göstericileri, parlamento binasına izinsiz girmeye çalışmakla suçlayan Darakhvelidze, son iki günde 7 polisin olaylarda yaralandığını aktardı.

"Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı ikinci onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili hayır oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.

Kaynak: AA

Parlamento, Gürcistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Göstericilere Müdahale: Parlamento Binası Kuşatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:21 Endonezya’da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı Endonezya'da yanardağ felaketi büyüyor, küller komşu ülkeye ulaştı
21:44 Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü
21:00 Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
20:38 Meteoroloji’den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 34 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
19:31 Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
23:18 Gürcistan’da “yabancı etkinin şeffaflığı“ yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösteride arbede yaşandı
22:11 İYİ Parti’deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu İYİ Parti'deki devir teslim törenine sessizlik damga vurdu
21:12 Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde yıldırım düşmesi nedeniyle bir asker şehit oldu
20:39 İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:12 Denizli’de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı Denizli'de 1 Mayıs yürüyüşünde LGBT bayrağı açan kişiye saldırı
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 02:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Göstericilere Müdahale: Parlamento Binası Kuşatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement