Gürcistan'da Gösterilere Şiddet Karışıyor - Son Dakika
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Gürcistan'da Gösterilere Şiddet Karışıyor

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Tiflis'teki gösterilerde 14 Aralık seçimlerini engellemeye yönelik şiddet planlandığını açıkladı.

10.12.2024 17:17
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, başkent Tiflis'te devam eden gösterilerde şiddet eylemleri yoluyla 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin engellenmesinin planlandığını bildirdi.

Devlet Güvenlik Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hükümetin, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasını 2028'e kadar askıya alması kararına karşı gösterilerin sürdüğü hatırlatıldı.

Tiflis'te son günlerde protestocuların sayısının azalmaya başladığı kaydedilen açıklamada, bazı güçlerin ise farklı yollara başvurarak "protestoları kışkırtmaya" çalıştığı belirtildi.

Bu grupların amacının, şiddet eylemleriyle hükümeti devirmek olduğu ifade edilen açıklamada, geçen günlerde kimliği belirsiz maskeli kişilerin sokaklarda polis, gazeteci ve sivillere saldırmasının da bunun bir parçası olduğu savunuldu.

Açıklamada, Tiflis'te süren gösterilerde şiddet eylemlerine başvurarak 14 Aralık'taki cumhurbaşkanı seçiminin engellenmesinin planlandığı belirtildi.

Bazı suç örgütlerinin, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri gösterilerin büyümesini teşvik etmek amacıyla gösterilerde, 2-3 kişinin öldürülmesini planladığı ileri sürülen açıklamada, "Bu süreçler, yabancı ülkelerin özel servislerinin koordinasyonu ve yerel aktörler tarafından uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu grupların Tiflis'teki gelişmeleri sözde "Renkli Devrimler" şeklinde yönetmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, son günlerde eylemcilerin Tiflis'teki güvenlik kameralarına zarar verdiği aktarıldı.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

Ülkedeki gösteriler 13 gündür devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gürcistan'da Gösterilere Şiddet Karışıyor - Son Dakika

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