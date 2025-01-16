Gürcistan\'da Muhalefet Liderine Saldırı

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- Gürcistan'da iktidar partisi milletvekilinden muhalif lidere yumruklu saldırı

BATUM - Gürcistan'da muhalefetteki "Gakharia Gürcistan İçin" partisinin lideri Giorgi Gakharia, Batum'da bir otelde iktidar partisi milletvekilinin yumruklu saldırısına uğradı.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'daki bir otelde akşam saatlerinde eski Başbakan ve muhalefetteki "Gakharia Gürcistan İçin" partisinin lideri Giorgi Gakharia'ya saldırı gerçekleştirildi. Gakharia'nın lobide iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Bölge Dairesi Başkanı ve Milletvekili Dmitri Samkharadze ile tartıştığı, daha sonra yumruklu saldırıya uğradığı belirtildi. Gakharia'nın ambulansla hastaneye kaldırıldığı, burun kemiğinin kırıldığı ve beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenildi. Klinikten yapılan açıklamada, Gakharia'nın kendi isteğiyle klinikten ayrıldığı aktarıldı. Gakhari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. İyiyim. Ancak bugün odak noktamız, haksız yere hapsedilenler olmalı. Onlar her zamankinden daha fazla kolektif desteğimize ihtiyaç duyuyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın Ceza Kanunu'nun 126. maddesi (şiddet) çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.

"Gakharia Gürcistan İçin" partisinden yapılan açıklamada ise, olaydan iktidar partisi sorumlu tutuldu ve saldırının "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

"Şok edici"

Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü Anita Hipper, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada olayın "şok edici" olduğunu belirtti. Hipper, "Gürcistan, Gürcü Hayali politikacılarının, Gürcistan'ın eski başbakanı ve muhalefet lideri Giorgi Gakharia'ya yönelik vahşi bir saldırıya karıştıklarına dair bilgiler şok edicidir. Hiçbir demokraside şiddet ve cezasızlık olmamalıdır, hele ki Avrupa Birliği aday ülkesi olan bir ülkede" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da protestolar 49 gündür sürüyor

Gürcistan'da Gürcü Hayali hükümetinin 28 Kasım 2024 tarihinde AB ile üyelik müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararının ardından başlayan protestolar, 49 gündür devam ediyor. Batum'da her akşam yürüyüş düzenlenirken, muhalefet grupları gün boyunca farklı gösteriler organize ediyor. Protestocular, ülkede yeniden genel seçim yapılması ve gösteriler sırasında gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılmasını talep ediyor.