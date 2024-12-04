Gürcistan'da Muhalif Lider Gözaltına Alındı

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- Gürcistan'da muhalif lider Gvaramiya gözaltına alındı

Polis, muhalefet partilerinin ofislerine baskın düzenledi

TİFLİS - Gürcistan'da polis, muhalefet partilerinin ofislerine baskın düzenlerken, muhalif liderlerden biri olan Nika Gvaramiya, polisle girdiği sözlü tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar durdurma kararına karşı düzenlenen protestolar devam ederken, polis, parlamento binasına ve kendisine karşı kullanılan havai fişek ve benzeri malzemelerin muhalefet partilerinin ofislerinde saklandığını iddia ederek söz konusu ofislere baskın düzenledi.

Muhalefet partilerinden Droa'nın lideri Nika Gvaramiya, parti ofisine düzenlenen baskın sırasında polisle girdiği sözlü tartışmanın ardından yaka paça gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nika Gvaramiya'nın gözaltına alındığı doğrulanarak,"Nika Gvaramiya, İdari Suçlar Kanunu kapsamında öngörülen bir yasa ihlali nedeniyle gözaltına alındı" denildi.

Gürcistan basınında yer alan haberlerde, polisin, bazı aktivistlerin evlerine de baskınlar düzenlediği ve bazılarını gözaltına aldığı ifade edildi.

"Bu, rejimin ayakta kalma çabasıdır"

Muhalefet liderlerinden Nika Melia, ise yaptığı açıklamada, hükümeti hedef alarak, "Durum şu şekilde: Sözde iktidar tarafından yürütülen herhangi bir siyasi süreç yok. Bu, rejimin ayakta kalma çabasıdır. Ancak başarılı olamayacaktır, çünkü özgürlüğün kazanılması süreci çok daha güçlüdür" dedi.

Hükümetin AB kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek, 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulunan Gürcistan'a aday ülke statüsü, Aralık 2023'te verilmişti. Ancak ülkede tartışmalara neden olan ve "Rus yasası" olarak görülen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasasının geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci temmuzda askıya alınmıştı.

Başbakan Kobakhidze'nin açıklamasının ardından patlak veren protestolarda 250'ye yakın protestocu gözaltına alınırken, 100'den fazla poliste yaralandı.