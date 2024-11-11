Gürcistan'da Seçim Krizi: AB Heyeti Tiflis'te

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Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerden heyetler, seçim sonuçlarına itiraz edilen Gürcistan'da temaslarda bulunuyor.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'te Finlandiya, İsveç, Fransa, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Almanya'dan Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, konuşmasında, AB ülkelerinin Gürcistan'ı desteklediğini vurguladı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinde hile yapıldığını savunan Zurabişvili, hükümeti "tek partili" sistem kurmakla suçladı.

Zurabişvili, seçim sonuçlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, farklı yardımlar sayesine tek partinin yönettiği seçimlerdir. Tek parti tarafından yönetilen ve hile yapılan seçimlerdir. Bu yüzden krize giriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı milletvekillerinin Tiflis ziyaretine değinen Zurabişvili, "Gürcistan, derin bir siyasi krize girerken bugün onların buraya gelmeleri, Avrupa'nın desteğinin bir işaretidir." dedi.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth da AB ülkelerinin (Macaristan dışında) Gürcistan'daki seçim sonuçlarını henüz tanımadığını hatırlattı.

Roth, seçimlerle ilgili bazı soru işaretlerinin ortada olduğunu savunarak, seçim sonuçlarıyla ilgili uluslararası bir soruşturmanın yürütülmesi gerektiğini savundu.

Basın toplantısında konuşan diğer Avrupalı yetkililer de seçim sonuçlarının tanınmasından önce soruşturma gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Avrupalı heyet, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanan ve seçim sonuçlarını protesto eden grupla da bir araya geldi.

Tiflis'e gelen AB heyeti, gün içinde muhalefet partilerinin liderleriyle de görüşecek.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı, Avrupalı milletvekillerini kabul etmedi

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'a gelen Avrupalı milletvekillerini ülkesinin iç işlerine karışmakla suçlayarak parlamentoda kabul etmediğini bildirdi.

Papuaşvili, bugün Tiflis'e gelen bazı Avrupalı yetkililerin baharda Gürcistan'da hükümet karşıtı gösterilere de katıldığını belirterek, "Avrupa'yı bir barış projesi olarak sunup aynı zamanda Avrupa adına ülkede kaos yaratmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerini yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı." ifadelerini kullanmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, sonuçları tanımayanların ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu belirtmişti.

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik hile iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.