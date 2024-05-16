Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Tiflis 169. Devlet Okulu arasında 'Tercihim Türkçe' protokolü imzalandı - Son Dakika
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Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Tiflis 169. Devlet Okulu arasında 'Tercihim Türkçe' protokolü imzalandı

Gürcistan\'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Tiflis 169. Devlet Okulu arasında \'Tercihim Türkçe\' protokolü imzalandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 169. Devlet Okulu'nda, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ile 'Tercihim Türkçe' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Türkçe derslerinin okul müfredatına dahil edilmesi planlanıyor. 'Tercihim Türkçe Projesi' şu anda Tiflis ve Kutaisi şehirlerinde 10 okulda 300 öğrenciye ulaşıyor ve gelecek dönemde bu sayının 500'ü aşması hedefleniyor.

16.05.2024 12:05
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Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Tiflis 169. Devlet Okulu arasında "Tercihim Türkçe" protokolü imzalandı.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 169. Devlet Okulu'nda, "Tercihim Türkçe" protokolü imza töreni düzenlendi.

Törende, Okul Müdiresi NATO Gaboşvili ve Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin'in yanı sıra Türkçe eğitim sorumlusu Nurgül Tokmak ve okutman Lika Koridze de hazır bulundu.

Gaboşvili, burada yaptığı konuşmasında, velilerin ve öğrencilerin bu gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş Okul" projesinin önemine vurgu yaptı.

NATO Gaboşvili, bu proje sayesinde öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulacağını belirtti.

Gültekin de Gürcistan'da Türkçeye olan ilginin her zaman yüksek olduğunu ancak YEE'nin dinamik eğitim modeli ve kültür sanat faaliyetleriyle bu ilginin daha da arttığını ifade etti.

Amacının Türkçe projesini Gürcistan'ın geneline yaymak olduğunu kaydeden Gültekin, "Bu anlamda Tiflis ve Kutaisi'den sonra Batum'daki okullarla protokol imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

Gültekin, Türkçe eğitimi verilen Gürcistan okulları ile Türkiye'deki okulları kardeş okul yapacaklarını söyledi.

Protokol kapsamında, 8. sınıftan itibaren Türkçe derslerinin okul müfredatına dahil edilmesi planlanıyor.

Tiflis'in yanı sıra Kutaisi şehrinde uygulanan "Tercihim Türkçe Projesi", 10 okulda yaklaşık 300 öğrenciye ulaşıyor. Gelecek eğitim öğretim döneminde bu sayının 500'ü aşması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Gürcistan, Tiflis, Kültür, Dış Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Tiflis 169. Devlet Okulu arasında 'Tercihim Türkçe' protokolü imzalandı - Son Dakika

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