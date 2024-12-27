Gürcistan'dan ABD'ye İvanişvili Tepkisi

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin, Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'ye yaptırım uygulaması kararına tepki gösterdi.

Başbakan Kobakhidze gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Gürcü milyarder İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etmesi kararını eleştirdi.

Son üç yılda yaptırımlarla İvanişvili'ye defalarca şantaj uygulandığını ifade eden Kobakhidze, "Bu adam (İvanişvili), bu ülkenin milli çıkarlarından vazgeçmedi." dedi.

İvanişvili'nin Gürcistan'ın milli değerlerine sahip çıktığı için hedef alındığını kaydeden Kobakhidze, "Özel bir durum değil, aslında bu ülkemizin ulusal çıkarlarını korumanın bir ödülüdür (İvanişvili için)." değerlendirmesinde bulundu.

İvanişvili'ye yaptırım uygulayan "güçleri" Ukrayna'da istikrarsızlığa sebep olmakla suçlayan Kobakhidze şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapan güçler, Ukrayna'nın kaderinin sorumluluğunu üstlenmediler. Tam tersine, son 3 yılda, aslında 2013'ten bu yana geçen 10 yılda Ukrayna'yı yıkıma mahkum ettiler. Bu gerçek bir durum. Gürcistan kendini kurtardı."

Kobakhidze, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin son 4 yılda "derin devlet" tarafından yönetildiğini iddia ederek, ikili ilişkileri düzeltmek için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevine resmi olarak başlamasını beklediklerini söylemişti.

ABD'den İvanişvili'ye yaptırımlar kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da iktidarda bulunan Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı İvanişvili'yi bugün yaptırım listesine dahil etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı yazılı açıklamada, İvanişvili'yi Rusya lehine çalışarak ülkesinin geleceğini baltalamakla suçlayarak, Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanına yaptırım uygulama kararı alındığını belirtmişti.

Blinken açıklamasında, "İvanişvili ve Gürcü Hayali Partisi'nin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi." ifadesine yer vermişti.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD, mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Zurabişvili'nin, görevini Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi gerekiyor ama seçimleri tanımadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmayacağını ifade ediyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 30 gündür devam ediyor.