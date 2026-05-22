Gürcistan İle Enerji İş Birliği Gelişiyor
22.05.2026 17:40
Bakan Bayraktar, İstanbul Zirvesi'nde Gürcistan ile enerji iş birliğini değerlendirip projeleri tartıştı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi vesilesiyle, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile enerji gündemimizi ele aldık. Görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin daha da artırılmasına yönelik imkanları, petrol ve doğal gaz alanındaki iş birliği başlıklarını ve bölgesel entegrasyona katkı sunacak çok taraflı projeleri değerlendirdik. Türkiye ile Gürcistan arasında enerji alanında oluşan tamamlayıcı yapının, karşılıklı fayda üreten bir iş birliği çerçevesinde gelişmesini kıymetli buluyoruz" dedi.

