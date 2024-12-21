Gürcü Başbakan AB Vize Planına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürcü Başbakan AB Vize Planına Tepki Gösterdi

Kobakhidze, AB'nin Gürcü diplomatlara vize serbestisini askıya alma planını Gürcistan'a saldırı olarak nitelendirdi.

21.12.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, "AB yanlısı barışçıl gösterilere şiddetle karşılık verdiği" gerekçesiyle Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin askıya alınması planına tepki gösterdi.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te Hükmet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun, Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin üye ülkeler tarafından askıya alınmasına ilişkin plan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu teklifin Ocak 2025'te AB Komisyonunda görüşüleceğini anımsatan Kobakhidze, bu teklifin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti.

AB Komisyonundan çıkacak herhangi bir kararın ülkesine olumsuz bir etki yaratmayacağını savunan Kobakhidze, "Bu açıkça Gürcistan karşıtı bir adımdır. Bu, Gürcistan devletine yönelik çok üzücü bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimleriyle ilgili bir rapor yayımladığı bilgisini paylaştı.

Raporu genel olarak olumlu olduğu değerlendirmesinde bulunan Kobakhidze, "Genel olarak, AGİT/ODIHR raporundan seçimlerin serbest ve rekabetçi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bunu AGİT/ODIHR raporunun genel içeriğinden de okumak mümkündür." dedi.

Öte yandan, ülkedeki parlamento seçim sonuçlarını tanımayarak seçimlerin yenilenmesini talep eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri ise söz konusu raporda, "seçimlerin yenilenmesinden yana değerlendirme yapıldığını" savundu.

Başbakan Kobakhidze'nin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecinin 4 yıllığına askıya alması kararına karşı başlayan gösteriler 28 Kasım'dan bu yana sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Gürcistan, Politika, Güncel, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcü Başbakan AB Vize Planına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:40:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcü Başbakan AB Vize Planına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.