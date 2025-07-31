Güroymak'ta 5 Engelliye Akülü Sandalye Dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 engelliye akülü tekerlekli sandalye verildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programda, gönüllülerden temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırıldı.

İyilik Ailesi Derneği gönüllüsü Tolga Baysal, engellilere yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Baysal, " Tatvan'da 20 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yaptık. Hizan'da da teslimatlar gerçekleştirdik. Şimdi de Güroymak'tayız. İlk etapta 5 dağıtım yaptık, inşallah devamı gelecek." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Vahit Orak katıldı.