Güroymak'ta Gaziler Günü Törenle Kutlandı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelen sunumuyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Üsteğmen Furkan Kurtbeyoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasıyla sona eren programa, Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, Cumhuriyet Savcısı Betül Rana Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit, Güroymak Belediye Başkan Vekili Yavuz Şipallı ve gaziler katıldı.