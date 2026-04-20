Güroymaklı Öğrenciler İtalya'da Yapay Zeka Eğitimi Aldı

20.04.2026 19:41
Bitlis'in Güroymak Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, Erasmus+ projesiyle İtalya'da eğitim aldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, öğretmenleri eşliğinde İtalya'da yapay zeka eğitimi aldı.

Okuldan bir grup öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Erasmus+ Okul Akreditasyonu kapsamında İtalya'nın Napoli kentine gitti.

Giordani-Striano Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen programa katılan öğrenciler, bir hafta yapay zeka eğitimi aldı.

Öğrenciler, Pompei Antik Kenti ve Trevi Çeşmesi'ni gezerek farklı kültürleri tanıma imkanı buldu.

Okul Müdürü Mehmet Bakır Aysoy, bu tür uluslararası projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Proje sorumlusu Okul Müdür Başyardımcısı Emrah Güntaç da erasmus projesinin öğrenciler için önemli kazanımlar sağladığını belirterek, öğrencilerin bu gezi sayesinde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

