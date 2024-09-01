Gürpınar Balık Hali'nde Sezonun İlk Balıkları Satışa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gürpınar Balık Hali'nde Sezonun İlk Balıkları Satışa Çıktı

Gürpınar Balık Hali\'nde Sezonun İlk Balıkları Satışa Çıktı

GECE yarısından itibaren başlayan av sezonunun ardından balıkçıların dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Denizden avlanarak kasalara alınan balıklar mezat usulüyle satışa çıkarıldı. Balıkçılar, sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak istedi.

01.09.2024 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GECE yarısından itibaren başlayan av sezonunun ardından balıkçıların dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Denizden avlanarak kasalara alınan balıklar mezat usulüyle satışa çıkarıldı.

2024-2025 su ürünleri av sezonu gece yarısı itibarıyla başladı. Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından balıkçılar bugün sezonun başlaması ile birlikte "Vira Bismillah" dedi. Gece boyu süren avlanma faaliyetlerinin ardından balıkçılar, Gürpınar Balık Hali'ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı ise halde yoğunluk oluşturdu.

'HERKES BİR ŞEYLER ALIP TEZGAHINA GÖTÜRMEYE GELDİ'

Balık haline gelen balıkçı esnafı Furkan Kıran, "Şu an tabii herkes çok heyecanlı. 3 aydır çalışmıyor balık tezgahları. Herkes bir şeyler alıp tezgahına götürmeye geldi. Bu sene palamuttan çok umutluyuz. Sardalya ve hamsiden de çok umutluyuz. Bekliyoruz, bizim işimiz beklemek. Fiyatı şartlar belirler, çok balık olursa fiyat ona göre olur, az balık olursa ona göre olur. Balığın cinsi ve talep çok önemli. Burası bir çeşit balık borsası sonuçta" dedi.

'PALAMUTTAN DAHA ÇOK ÜMİTLİYİZ, BU SENE BOL GÖZÜKÜYOR'

Mezat usulüyle balık alan Yunus Emre Çimen, "Heyecanlıyız, güzel bir sezon bekliyoruz. Bu sebeple ümitliyiz. Halkımıza inşallah ucuz balık yedirmeye çalışacağız. Mutlu ve hevesliyiz öncelikle. Tam gücümüzle çalışacağız. Bu sene palamuttan daha çok ümitliyiz, bu sene bol gözüküyor inşallah" diye konuştu.

'BALIK BURAYA AZ GELİRSE PAHALI OLUR, ÇOK GELİRSE UCUZ OLUR'

Esnaf Yusuf Durmaz ise, "1 Eylül itibarıyla çok heyecanlıyız, sezonumuz başladı. Bu sene çok palamut var Allah'ın izniyle. Palamuttan çok umutluyuz bu sene. Bakacağız ve göreceğiz. Balık buraya az gelirse pahalı olur, çok gelirse ucuz olur. Burası bir borsa, balık borsası. Burada gün günü hiçbir zaman tutmaz balıkta. Her gün farklı farklı. İlk gün gemiler yeni denize çıktığı için fiyatlar biraz yüksek olur ama bu, gün geçtikçe ve hava soğudukça balık fiyatları biraz daha aşağıya iner" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürpınar Balık Hali'nde Sezonun İlk Balıkları Satışa Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 07:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gürpınar Balık Hali'nde Sezonun İlk Balıkları Satışa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement