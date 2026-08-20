Gürsel Erol\'dan Genel Başkanlık Açıklaması

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Yaptığım açıklamalar ve girişimler, basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erol'un paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanlığı, kişisel beklentilerin ötesinde, partimizin kurumsal kimliğini ve tarihsel sorumluluğunu temsil eden son derece önemli bir makamdır. Ancak CHP'nin geleceğini, toplumdaki karşılığını ve siyasal etki gücünü yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden değerlendirmek de doğru değildir. Önümüzdeki süreçte asıl sorumluluğumuz, içinde bulunduğumuz krizden çıkarak tarihimizde olduğu gibi partimizi güçlü ve bütünlüklü bir kadro hareketine dönüştürmektir. Siyasi sorumluluk, kişisel bir gelecek planlaması yapmak değil; partimiz için kurumsal, kalıcı ve toplumda karşılık bulacak bir çıkış yolu ortaya koyabilmektir.

Bu çerçevede yaptığım açıklamalar ve girişimler, basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim. Önceliğimiz CHP'yi yeniden toplumun umudu haline getirmek, toplumda karşılığı ve itibarı bulunan isimlerle güçlü bir kadro oluşturmak ve partimizi iktidara taşıyacak ortak aklı yeniden inşa etmektir."