Gürsel Tekin CHP kurultayı için tarih verdi: Önce şu ayıbı kaldıralım

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararıyla yaşanan yönetim değişikliğinin ardından kurultay tartışmaları sürerken, Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Tekin, mevcut şartlarda yeni bir kurultayın hukuken mümkün olmadığını belirterek, sürecin ancak 7-8 ay içerisinde sağlıklı şekilde tamamlanabileceğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNGİNDE ÖN SIRADAYDI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı kapsamında CHP Genel Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun halka hitap ettiği programda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin de ön sıralarda yer aldı.

"KURULTAY 7-8 AY İÇERİSİNDE OLABİLİR"

tv100'e konuşan Gürsel Tekin, bazı partililerin dile getirdiği "45 gün içinde kurultay" önerisinin mevcut koşullarda mümkün olmadığını savundu.

Tekin, "Arkadaşlarımız '45 gün sonra kongre yapalım' diyor. Bu hukuken mümkün değil. İstanbul delegesi tedbirli. 196 delege var. 163 delege soruşturma dosyasında bulunuyor. Şu anda 43 delege arkadaşımız tutuklu. Bu kadar sorunun yaşandığı bir ortamda mevcut delegeyle yeni bir kongrenin yapılması mümkün değil. Çok hızlı bir şekilde 7-8 ay içerisinde bu sorunlar çözülebilir" dedi.

"ÖNCE ŞU AYIBI KALDIRALIM"

Açıklamalarının ardından değerlendirmelerde bulunan Tekin, kurultaya karşı olmadıklarını ancak önceliğin hukuki sorunların çözülmesi olduğunu söyledi.

Tekin, "Elbette kurultay yapacağız. Ama önce şu ayıbı kaldıralım. Tedbirli arkadaşlarımızın tedbirleri hukuken kalksın, soruşturmalar ve tutukluluklar bitsin. Ancak ondan sonra sağlıklı, meşru ve güçlü bir kurultay yapabiliriz. Partimizin geleceği için acele etmek yerine, önce bu hukuki engelleri temizleyip doğru ve sağlam adımlar atalım. Doğru olan budur" ifadelerini kullandı.