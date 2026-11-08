Gürsel Tekin, üç büyükşehrin göç bilançosunun gelir uçurumunu gösterdiğini söyledi

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye'deki göç hareketliliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Birileri hayatta kalmak için göç ediyor, birileri daha lüks yaşamak için. Türkiye'nin tersine göç haritası, yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'deki göç verilerini değerlendirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in göç bilançosuna dikkati çeken Tekin, üç büyükşehrin toplam 615 bin 647 kişi göç verirken 612 bin 828 kişi göç aldığını ifade etti. Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimi geçinemediği için memleketine dönüyor, kimi lüks yaşam için kıyılara yerleşiyor. Aynı ülkede, dört ayrı göç hikayesi! Türkiye'de büyükşehirlerin göç bilançosu dikkat çekiyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir toplam 615 bin 647 kişi göç verirken 612 bin 828 kişi göç aldı. İstanbul'dan 371 bin 258 kişi ayrılırken 329 bin 912 kişi geldi.

Megakentin net göç kaybı 41 bin 346 kişi oldu. Ankara 145 bin 661 kişi göç verirken 176 bin 833 kişi aldı. İzmir'de ise 98 bin 728 kişi ayrıldı, 106 bin 83 kişi geldi. Türkiye genelinde 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. İstanbul'da kirayı, faturayı ve mutfak masrafını karşılayamayan dar gelirli vatandaş, çareyi memleketinde, baba evinde arıyor. Bu göçün adı çoğu zaman ekonomik çaresizlik!

Trafikten, hava kirliliğinden ve kalabalıktan bunalan varlıklı kesim Bodrum, Çeşme, Urla ve Datça'ya yöneliyor. Onlar için göç, konforlu yaşam tercihi! Emekliler, beyaz yakalılar ve uzaktan çalışanlar Ayvalık, Burhaniye, Akçay, Altınoluk ve Edremit'e yöneliyor. Siyasi ve ekonomik güce sahip kesimlerin bir bölümü de kırsala yöneliyor. Ancak onların köyü başka! Büyük araziler, güvenlikli villalar, havuzlar ve yüksek konfor…

Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Birileri hayatta kalmak için göç ediyor, birileri daha lüks yaşamak için! Türkiye'nin tersine göç haritası yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor. Yoksulun köye dönüşü çaresizlik, zenginin köye gidişi konfor arayışı!"