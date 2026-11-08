Gürsel Tekin, üç büyükşehrin göç bilançosunun gelir uçurumunu gösterdiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gürsel Tekin, üç büyükşehrin göç bilançosunun gelir uçurumunu gösterdiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürsel Tekin, üç büyükşehrin göç bilançosunun gelir uçurumunu gösterdiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gürsel Tekin, TÜİK'in 2025 göç verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam 615 bin 647 kişi göç verirken 612 bin 828 kişi göç aldığını belirtti. Tekin, tersine göç haritasının yalnızca nüfus hareketlerini değil gelir uçurumunu da gösterdiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye'deki göç hareketliliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Birileri hayatta kalmak için göç ediyor, birileri daha lüks yaşamak için. Türkiye'nin tersine göç haritası, yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'deki göç verilerini değerlendirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in göç bilançosuna dikkati çeken Tekin, üç büyükşehrin toplam 615 bin 647 kişi göç verirken 612 bin 828 kişi göç aldığını ifade etti. Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kimi geçinemediği için memleketine dönüyor, kimi lüks yaşam için kıyılara yerleşiyor. Aynı ülkede, dört ayrı göç hikayesi! Türkiye'de büyükşehirlerin göç bilançosu dikkat çekiyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir toplam 615 bin 647 kişi göç verirken 612 bin 828 kişi göç aldı. İstanbul'dan 371 bin 258 kişi ayrılırken 329 bin 912 kişi geldi.

Megakentin net göç kaybı 41 bin 346 kişi oldu. Ankara 145 bin 661 kişi göç verirken 176 bin 833 kişi aldı. İzmir'de ise 98 bin 728 kişi ayrıldı, 106 bin 83 kişi geldi. Türkiye genelinde 2025 yılında 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti. İstanbul'da kirayı, faturayı ve mutfak masrafını karşılayamayan dar gelirli vatandaş, çareyi memleketinde, baba evinde arıyor. Bu göçün adı çoğu zaman ekonomik çaresizlik!

Trafikten, hava kirliliğinden ve kalabalıktan bunalan varlıklı kesim Bodrum, Çeşme, Urla ve Datça'ya yöneliyor. Onlar için göç, konforlu yaşam tercihi! Emekliler, beyaz yakalılar ve uzaktan çalışanlar Ayvalık, Burhaniye, Akçay, Altınoluk ve Edremit'e yöneliyor. Siyasi ve ekonomik güce sahip kesimlerin bir bölümü de kırsala yöneliyor. Ancak onların köyü başka! Büyük araziler, güvenlikli villalar, havuzlar ve yüksek konfor…

Birileri kirayı ödeyemediği için baba evine dönüyor, birileri deniz manzaralı villasına taşınıyor. Birileri hayatta kalmak için göç ediyor, birileri daha lüks yaşamak için! Türkiye'nin tersine göç haritası yalnızca nüfus hareketlerini değil, gelir uçurumunu da gösteriyor. Yoksulun köye dönüşü çaresizlik, zenginin köye gidişi konfor arayışı!"

Kaynak: ANKA
Türkiye İstatistik KurumuGürsel TekinPolitikaİstanbulAnkaraGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
12:45
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
11:45
Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı
Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 13:51:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin, üç büyükşehrin göç bilançosunun gelir uçurumunu gösterdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android