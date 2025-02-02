Gürün'de Deprem Konutları 50 Günde Tamamlandı - Son Dakika
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Gürün'de Deprem Konutları 50 Günde Tamamlandı

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Sivas'ın Gürün ilçesinde 79 deprem konutunun betonarme inşaatı 50 günde tamamlandı.

02.02.2025 11:44
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Deprem konutlarının betonarme inşaatını 50 günde tamamladılar

Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam 79 deprem konutunun betonarme inşaatı 50 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı

SİVAS - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde, yapımı devam eden 79 deprem konutunun betonarme inşaatı 50 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilin dışında depremi en çok hisseden yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesinde ağır hasarlı olan 236 bina kontrollü şekilde yıkıldı. Evleri ağır hasar alan ve yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından çalışma başlatıldı. Afet konutlarının birinci etabında 85 afet konutun yapımı devam ederken, Suçatı Mahallesi'nde temeli atılan ikinci etapta ise mesai kavramı gözetmeksizin çalışan işçiler 79 konut betonarme kısmını 50 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. İnşaat çalışanları betonarme inşaatına ki son kolonunun yerleştirilmesini bayrak açarak kutlayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüklenici firma sorumlusu Ahmet Karaoğlanoğlu, "Şuçatı Mahallesi'ndeki deprem konutlarının betonarme inşaatını 50 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık. Duvar imalatlarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Betonarme inşaatında gösterdiğimiz performansı kalan işlerde de gösterip konutların en kısa sürede depremzedelerimize teslim edilmesi gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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