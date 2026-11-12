Guterres Antalya'da COP31'de yenilenebilir enerjinin en ucuz kaynak olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Uzaklarda yaşanan bir çatışma, ülkemizde faturaların fırlamasına neden olabilir. Neyse ki bir çıkış yolu var, yenilenebilir enerji kaynakları neredeyse her yerde en ucuz, en hızlı ve en güvenli yeni elektrik kaynağıdır." dedi.

Guterres, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan küresel hızlandırıcı konulu üst düzey etkinlikte konuştu.

İklim krizinin hızlandığına ve küresel enerji krizinin, fosil yakıtlara bağımlılığın ne kadar "akılsızca" olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Guterres, "Uzaklarda yaşanan bir çatışma, ülkemizde faturaların fırlamasına neden olabilir. Neyse ki bir çıkış yolu var; yenilenebilir enerji kaynakları, neredeyse her yerde en ucuz, en hızlı ve en güvenli yeni elektrik kaynağıdır." diye konuştu.

Guterres, temiz enerjinin, bir alternatif olmaktan çıkıp durdurulamaz bir güç haline geldiğine işaret ederek, "Fosil yakıtlara yatırılan her 1 ABD doları için, artık 2 dolar temiz enerjiye aktarılıyor. Ancak bu geçiş yeterince hızlı veya adil bir şekilde gerçekleşmiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları enerji dönüşümünün kalbi ise elektrik şebekeleri de onun damarlarıdır. Bugün, bu damarlar tıkanmış durumda. 3 bin gigavat kapasiteli ileri aşamadaki yenilenebilir enerji ve pil projeleri bekleme kuyruğunda sıkışmış durumda." ifadelerini kullandı.

Bir güneş enerjisi santralinin bir yılda inşa edilebildiğini belirten Guterres, "Yeni bir iletim hattının planlanması, izinlerinin alınması ve tamamlanması ise 15 yıla kadar sürebilir. Bu darboğaz, gelişmekte olan ülkelerde en şiddetli şekilde hissediliyor. Bu ülkeler güneş ve rüzgar açısından zengin, ancak yatırımdan yoksun. Onları geride bırakmadan temiz enerji geleceğini inşa edemeyiz." dedi.

Guterres, elektrifikasyon çağının 21. yüzyıl şebekelerini gerektirdiğini vurgulayarak, "Bu, 2040 yılına kadar 80 milyon kilometreden fazla elektrik hattının inşa edilmesi veya modernize edilmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

Eylül ayında "Küresel Şebeke Hızlandırıcı"yı hayata geçirdiklerini söyleyen Guterres, şöyle devam etti:

"Bu girişim, BM sistemlerini bir araya getirerek hükümetler, çok taraflı kalkınma bankaları ve özel sektör finansmanı ile işbirliği içinde çalışıyor. Dünyanın enerji geleceği açısından merkezi öneme sahip ve ihtiyacın en acil olduğu iki bölge olan Afrika ve Güneydoğu Asya'dan başlıyoruz. Afrika'da hala 600 milyon insan elektriksiz yaşıyor. Daha güçlü ulusal şebekeler ve bölgesel enerji havuzları, evlere, kliniklere ve fabrikalara ışık tutabilir ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edebilir. Bunun gerçekleşmesi için 'Mission 300' girişimini ve Afrika Birliği'nin kıtasal ana planını destekliyoruz. Güneydoğu Asya'da enerji talebi hızla artıyor. Bölge, önümüzdeki on yıl içinde küresel brüt enerji talebinin yaklaşık beşte birini karşılayacak. Ayrıca, ham petrol ithalatının yüzde 60'ı Orta Doğu'dan geliyor. ASEAN elektrik şebekesi, daha fazla enerji güvenliği ve bağımsızlığı ile daha güçlü ekonomiler sunuyor."

"Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik sağlayacak altyapıyı birlikte inşa edelim ve herkesi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe bağlayalım"

Guterres, söz konusu planların ülke ve bölgelerin kendileri tarafından belirlendiğinin altını çizerek, "Bizim rolümüz ise uzmanlık ve finansman kaynaklarını harekete geçirerek, hiçbir ülkenin veya kurumun tek başına aşamayacağı engellerin üstesinden gelerek, bu planların hayata geçirilmesine yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Antonio Guterres, bu kapsamda hükümetlere, bağışçı ülke ve kuruluşlara ve sanayi ve özel finans kurumlarına yönelik çağrısı olduğunu dile getirdi.

Sürece erken aşamada dahil olmanın önemine dikkati çeken Guterres, uygulanabilir projelerin şekillendirilmesine ve yatırımların önündeki engellerin belirlenmesine yardımcı olma çağrısı yaptı.

Guterres, projenin bütün bu unsurları bir araya getirmeyi, ulusal hedeflerle bölgesel fırsatları buluşturmayı, finansmanla bağlantı kurmayı ve siyasi taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmeyi hedeflediği bilgisini paylaştı.

Toplantılarda Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinden önceliklerini, finansal ve teknik ortaklardan ise bu önceliklerin nasıl hayata geçirilebileceğini dinlemeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Guterres, COP31 sonrasındaki görevin öncelikleri projelere, projeleri ise elektrik enerjisine dönüştürmek olduğunu anlattı.

Guterres, temiz enerjiye geçişin hızlandığına değinerek, "Bu enerjiyi taşıyan elektrik şebekelerinin de aynı hızla gelişmesi gerekiyor. Temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı elektrik sağlayacak altyapıyı birlikte inşa edelim ve herkesi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe bağlayalım." dedi.