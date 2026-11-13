Guterres Antalya'daki COP31'de liderlerin ertelemesini 1,5 derece aşımı riskiyle eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sıcaklık konusunda 1,5 derecenin üzerine çıkmaya doğru ilerliyoruz ve çok fazla lider erteleme yolunu seçiyor. Her bir derece kesri bile önemli. Dolayısıyla şimdi yapmamız gereken bu aşımı olabildiğince küçük ve kısa tutmak." dedi.

Guterres, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bunun genel sekreter olarak son COP etkinliği olduğunu belirten Guterres, "Sizinle bir araya gelmek benim için en önemli öncelikti. Size teşekkür etmek istiyorum, cesaretiniz için, fikirleriniz için ve yapıcı tavsiyeleriniz için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Guterres, COP28'de ülkelerin ilk kez fosil yakıtlardan vazgeçme konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatarak, "Kayıp ve hasar fonu artık mevcut, her ne kadar şu anda gülünç düzeyde finanse ediliyor olsa da, Pasifik Adaları ülkelerinden gelen gençler ise iklim mücadelesini Uluslararası Adalet Divanı'na kadar taşıdılar. Mahkeme, devletlerin iklimi korumak konusunda yasal yükümlülükleri olduğunu açıkça ortaya koydu, bu odadaki insanlar da bu önemli gelişmelerin gerçekleşmesine katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları somut sonuçlara dönüştürmenin önemine işaret eden Guterres, "Sıcaklık konusunda 1,5 derecenin üzerine çıkmaya doğru ilerliyoruz ve çok fazla lider erteleme yolunu seçiyor. Her bir derece kesri bile önemli. Dolayısıyla şimdi yapmamız gereken bu aşımı olabildiğince küçük ve kısa tutmak." diye konuştu.

Guterres, "İşte Antalya'da liderlere sunduğum İklim Adaleti Anlaşması da bununla ilgili. Ancak liderlerin, son zamanlarda yaptıklarından çok daha fazlasını yapmaları gerekiyor." dedi.

Bölünmüş dünyada bile işbirliği mümkün

Guterres, iklim değişikliğine karşı yeterince eyleme geçilmediğine dikkati çekerek, "Bu nedenle, fosil yakıtlardan uzaklaşma vaadini açık taahhütlere, ulusal yol haritalarına, net zaman çizelgelerine ve bu süreçten etkilenen işçiler ile topluluklara yönelik gerçek desteğe dönüştürmeliyiz." diye konuştu.

Afetler meydana gelmeden önce erken uyarı sistemlerinin her topluluğa ulaştırılması gerektiğini ifade eden Guterres, kayıplar yaşandığında uyum sağlayabilmeleri ve toparlanabilmeleri için gereken finansmanın ön saflardaki insanlara ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, iklim finansmanına ilişkin taahhütlerin yerine getirilmesi ve kirletenlerin adil paylarını ödemelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bölünmüş bir dünyada bile işbirliğinin mümkün olduğuna dikkati çeken Guterres, şunları kaydetti:

"İlk olarak, bilimi savunun. İyi finanse edilen kampanyalar dezenformasyon yayıyor ve sesini yükseltenleri hedef alıyor. Bunların arkasında, örneğin fosil yakıtlarla bağlantılı büyük ekonomik çıkarlar bulunuyor ve çevre savunucuları bile suçlu ilan ediliyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyor. Hükümetlerin onları koruma ve barışçıl protesto hakkına saygı gösterme konusunda kesin bir yükümlülüğü var. Ayrıca gerçekleri insanlara ulaştırmak için her toplulukta güvenilir seslere ihtiyacımız var. "

Guterres, hükümetlerin, şirketlerin ve finans kuruluşlarının ifadelerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Geri adım attıklarında bunu dile getirin. Ne yaptıklarını, ne kadarını yerine getirdiklerini ve bundan nasıl fayda sağladıklarını sorun. Üçüncüsü, karar alma masasında yer almakta ısrar edin. Yerli halklar, kadınlar ve kız çocukları, işçiler, engelli bireyler ve gençler, yaşamlarını şekillendiren kararlarda söz sahibi olmalıdır." dedi.

Gençlerin dünyanın dört bir yanında seslerini duyurmaya başladığına dikkati çeken Guterres, liderlerin harekete geçmek zorunda olduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Sekreterliği görev süresi boyunca gerçekleri söylemek, sesini yükseltmek ve insanları bir araya getirmek için makamının sağladığı imkanları kullandığını ve son güne kadar buna devam edeceğini kaydetti.

Görevinden ayrıldığında da bir savunucu ve müttefik olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Guterres, asla pes etmeyeceğini kaydetti.