Guterres, Cuellar'i Kıbrıs Temsilcisi Atadı - Son Dakika
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Guterres, Cuellar'i Kıbrıs Temsilcisi Atadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Maria Angela Holguin Cuellar'i Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı.

02.05.2025 20:46
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NEW Birleşmiş BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Maria Angela Holguin Cuellar'i tekrar Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi atamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce Ocak-Temmuz 2024 süresi boyunca bu görevi yürüten Cuellar'in tekrar BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için Şahsi Temsilci görevine atandığı belirtildi.

Guterres'in kararı 17- 18 Mart'ta Cenevre'de düzenlenen geniş formatlı gayri resmi toplantıdan sonra aldığına işaret edilen açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Holguin'den Kıbrıs meselesine ilişkin bir sonraki adımlar üzerinde çalışması ve kendisine danışmanlık yapmak üzere taraflarla yeniden temas kurmasını talep etti." ifadesine yer verildi.

2010-2018 yıllarında Kolombiya Dışişleri Bakanlığını yürüten Cuellar, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar, görev ve yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres, Cuellar'i Kıbrıs Temsilcisi Atadı - Son Dakika

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