Guterres: LLDC'lerin Başarısı 2030 Gündemi İçin Kritik - Son Dakika
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Guterres: LLDC'lerin Başarısı 2030 Gündemi İçin Kritik

05.08.2025 12:35
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BM Genel Sekreteri Guterres, denize kıyısı olmayan ülkelerin kalkınmasının önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkelerin (LLDC) başarısının 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin başarısı için önemli olduğunu belirterek "Birlikte, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin tarihinde yeni bir sayfa açabiliriz; ekonomik entegrasyon, dayanıklılık ve paylaşılan refah..." dedi.

Guterres, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde, "Ortaklıklar Yoluyla İlerleme Sağlamak" temasıyla yapılan LLDC 3. Toplantısı'nın açılışında, katılımcılara hitap etti.

Bugün temel bir gerçeği yeniden teyit etmek için bir araya geldiklerini kaydeden Guterres, "Coğrafya asla kaderi belirlememelidir. Ancak Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'daki 32 denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülke için coğrafya, kalkınma fırsatlarını sıklıkla sınırlandırıyor ve eşitsizliği derinleştiriyor." diye konuştu.

Guterres, LLDC'lerin üçte birinin kırılganlık, güvensizlik veya çatışmayla boğuştuğunu, dünya nüfusunun yüzde 7'sini temsil etmelerine rağmen LLDC'lerin küresel ekonominin ve ticaretin sadece yüzde birinden biraz fazlasını oluşturduğunu, bunun da marjinalleşmeyi sürdüren derin eşitsizliklerin çarpıcı bir örneği olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınından iklim felaketlerine, tedarik zinciri kesintilerine, çatışmalara ve jeopolitik gerilimlere kadar son dönemdeki şokların uçurumu derinleştirdiğini ve birçok LLDC ülkesini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmaktan daha da uzaklaştırdığını kaydeden Guterres, ancak bu konferansın engellerle ilgili değil, çözümlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Guterres, bu konferansın "Avaza Eylem Programı ve çıktıları aracılığıyla yeni bir on yıllık iddiayı başlatmak ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmakla" ilgili olduğunu belirterek "Birleşmiş Milletler bu çabada sizinle birlikte olmaktan gurur duymaktadır." ifadesini kullandı.

Gelecek on yılda kolektif eylem için dört temel önceliğin bulunduğuna işaret eden Guterres, yapısal dönüşümün ve ekonomik çeşitlendirmenin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Guterres, LLDC'lerin doğal kaynaklardan insan sermayesine kadar olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek ancak bu potansiyelin sınırlı finansman ve pazar erişimiyle sınırlı kaldığını ve büyük ölçüde kullanılmadığını söyledi.

"LLDC'ler birbirine bağlandığında, tüm bölgeler refaha kavuşabilir"

Katma değerli endüstrilere, yerel inovasyona, her topluluğa, bölgelere ve nesillere ulaşan kapsayıcı büyümeye, cesur ve sürdürülebilir yatırımlara ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Guterres, dijital dönüşümün bu çabanın merkezinde yer alması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, dijital dönüşümün LLDC'lerin fiziksel engelleri aşmalarına ve küresel pazarlara bağlanmalarına yardımcı olabileceğini belirterek bu alanda birçok konuda yapay zekadan yararlanılabileceğini ifade etti.

LLDC'lerde birçok kişinin çevrim dışı kaldığını kaydeden Guterres, bu konuda Küresel Dijital Sözleşme'nin (GDC) bir yol haritası sunduğunu; yakında, gelişmekte olan ülkelerde yapay zeka kapasitesini geliştirmeyi desteklemek için yenilikçi gönüllü finansman seçenekleri hakkında rapor sunacaklarını aktardı.

Guterres, LLDC'lerin bölgesel ve küresel değer zincirlerine tamamen entegre olması ve rollerini ham madde tedarikçilerinden yüksek değerli ürün üreticilerine dönüştürmesi gerektiğini belirterek "Küresel ticaret sistemini, gerçeklerinizi, zorluklarınızı ve hedeflerinizi daha iyi yansıtacak şekilde yeniden şekillendirmeliyiz." dedi.

Çok taraflı kalkınma bankalarının bölgesel ulaşım ve ticaret kredi portföylerinde imtiyazlı finansman sağlayan LLDC'lere öncelik vermesi ve yeşil, sınır ötesi yatırımlara verilen desteği hızla artırması gerektiğini kaydeden Guterres, "LLDC'ler birbirine bağlandığında, tüm bölgeler refaha kavuşabilir." diye konuştu.

"LLDC'lerin başarısı, 2030 Gündeminin başarısı için çok önemli"

Öte yandan iklim eyleminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "LLDC'ler küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 3'ünden daha azına katkıda bulunuyor ancak iklim etkilerinden orantısız ve haksız bir şekilde etkileniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

G20 ülkelerinin emisyonlarının büyüklüğü nedeniyle bu konuda özel bir sorumluluk taşıdığını kaydeden Guterres, bu ülkelerin örnek olarak liderlik etmesi ve en yüksek hedeflerini yansıtan ulusal olarak belirlenen katkılar sunması gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "LLDC'lerin başarısı, 2030 gündeminin başarısı için çok önemli. Bilgimiz ve araçlarımız var. Birlikte, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin tarihinde yeni bir sayfa açabiliriz; ekonomik entegrasyon, dayanıklılık ve paylaşılan refah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres: LLDC'lerin Başarısı 2030 Gündemi İçin Kritik - Son Dakika

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