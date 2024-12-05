Guterres: Suriye'de Acı Sonuçlar İle Karşı Karşıyayız

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "(Suriye) Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım listesinde olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ)" başını çektiği ve diğer silahlı muhalif grupların da dahil olduğu rejim karşıtı saldırılar sonucu cephe hatlarında önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Guterres, halihazırda yangın yeri olan bölgede on binlerce sivilin risk altında olduğunu söyledi.

Guterres, "Ülke genelinde ateşkes ve BMGK kararları uyarınca siyasi çözüme yönelik gerginliği azaltma çalışmalarının başarısız olmasının acı sonuçlarıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Tüm tarafların, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile BMGK'nin 2254 sayılı kararı uyarınca ciddi bir şekilde angaje olarak yeni, kapsayıcı ve kapsamlı bir tutum benimsemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, bu şekilde Suriye'nin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün muhafaza edileceğini ve Suriye halkının temennilerinin karşılanacağını dile getirdi.

Guterres, Suriye'deki bölünmenin acı verici olduğunu, daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak görev yaptığında Suriye halkının cömertliğine tanık olduğunu belirterek, "Suriye halkının çektiği acının arttığını görmek çok üzücü. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerinin arttığını görmek de çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm tarafların uluslararası hukuk uyarınca sivilleri koruma zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Guterres, "Akan kan durmalı. Nüfuzu olan tüm taraflara Suriye halkının uzun zamandır süren acısını dindirmeleri için çaba sarf etmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.