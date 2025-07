Guterres'ten Fransa'nın Filistin Tanıma Kararına Destek

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının ardından iki devletli çözümü destekleyen her adımı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı sorulan Tremblay, "BM Genel Sekreteri (Guterres), iki devletli adımı destekleyen her adımı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Tremblay, BM'nin bu yöndeki çabaları desteklemeye hazır olduğunu, gelecek hafta New York'taki BM merkezinde düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nı umutla beklediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.