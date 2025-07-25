Guterres'ten Gazze için acil çözüm çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten Gazze için acil çözüm çağrısı

25.07.2025 19:40
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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki insani krizi ahlaki bir kriz olarak tanımladı ve ateşkes istedi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumla ilgili, "Bu yalnızca bir insani kriz değil, küresel vicdanı sorgulayan ahlaki bir krizdir. Her fırsatta konuşmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Guterres, New York'ta düzenlenen "Amnesty International"ın etkinliğinde konuştu.

Güçlü çıkar çevrelerinin hem insan haklarına hem de onları korumak ve savunmak için kurulmuş uluslararası sistemlere karşı saf tuttuğuna dikkati çeken Guterres, "Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik saldırılara tanık oluyoruz. Uluslararası insan hakları sistemine ve onun temsilcilerine yönelik saldırılara ve uluslararası hukukun açık ihlallerine tanık oluyoruz." diye konuştu.

Bunun Sudan'dan Ukrayna'ya ve İsrail'in Gazze'ye yönelik amansız saldırılarına kadar uzandığını belirten Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan ölüm ve yıkımı hiçbir şeyin haklı gösteremeyeceğinin altını çizdi.

Guterres, Gazze'deki yıkımın boyut ve kapsamının son yıllarda görülen hiçbir şeyle kıyaslanamayacağına dikkati çekerek, "Uluslararası toplumda pek çok kişi tarafından gösterilen kayıtsızlık ve eylemsizliği açıklayamıyorum." dedi.

Bunu "merhametsizlik, gerçekten uzaklık ve insanlıktan yoksunluk" olarak tanımlayan Guterres, BM çalışanlarının akıl almaz koşullarda hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Guterres, çocukların "en azından yemek olduğu için cennete" gitmek istediğini anlatarak, "Bu yalnızca bir insani kriz değil, küresel vicdanı sorgulayan ahlaki bir krizdir. Her fırsatta konuşmaya devam edeceğiz." vurgusunu yaptı.

"Kelimelerin aç çocukları doyuramayacağının" altını çizen BM Genel Sekreteri, BM'nin insani yardım operasyonlarını artırmak için ateşkese ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Guterres, BM'nin planlarının hazır olduğunu belirterek, "27 Mayıs'tan bu yana, BM, yiyeceğe ulaşmaya çalışırken öldürülen binden fazla Filistinliyi kayda geçirdi. Tekrar edeyim! Bin kişi çatışmada değil, umutsuzluk içinde öldürüldü. Tüm nüfus açlıktan kıvranırken artık eyleme geçmeliyiz." vurgusunu yaptı.

Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması, acil ve engelsiz insani erişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Guterres, "Aynı zamanda, iki devletli çözüme yönelik acil, somut ve geri döndürülemez adımlar atılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten Gazze için acil çözüm çağrısı - Son Dakika

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