Guterres'ten Geçici Ateşkese Destek - Son Dakika
Guterres'ten Geçici Ateşkese Destek

Guterres\'ten Geçici Ateşkese Destek
08.04.2026 09:47
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-İran geçici ateşkesini memnuniyetle karşıladı ve barış çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in bölgedeki çatışmaya taraf tüm aktörlere uluslararası hukuk yükümlülüklerine uyma ve ateşkes şartlarına riayet etme çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ateşkesin bölgede kalıcı ve kapsamlı barışın önünü açması açısından önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Guterres'in 2 haftalık ateşkesten memnun olduğu bildirildi.

Açıklamada, Guterres'in çatışmaların derhal sona ermesinin sivillerin korunması ve insani acıların hafifletilmesi açısından kritik olduğunun altını çizdiği ve ateşkesin sağlanmasına yönelik Pakistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin yürüttüğü arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Jean Arnault'nun ise bölgede temaslarını sürdürerek kalıcı barışa yönelik çalışmalara destek verdiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guterres'ten Geçici Ateşkese Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Guterres'ten Geçici Ateşkese Destek - Son Dakika
